Henkel, vendite -5,2% a 5,24 miliardi nel primo trimestre

L'azienda chimica tedesca e di beni di consumo Henkel Ag & Co KGaA ha registrato un calo delle vendite nel primo trimestre dell'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Henkel ha comunicato giovedì che le vendite del gruppo nel primo trimestre sono diminuite del 5,2%, attestandosi a 5,24 miliardi di euro rispetto ai 5,32 miliardi di euro dell'anno scorso. Le vendite organiche sono diminuite dell'1%. Questo andamento è dovuto principalmente al difficile contesto geopolitico e macroeconomico, in forte aumento dall'inizio dell'anno.

La crescita organica delle vendite nella regione Europa è diminuita del 2,0% nel primo trimestre. Nella regione India, Medio Oriente e Africa (Imea), le vendite sono aumentate organicamente del 4,6%, mentre sono diminuite del 5,6% in Nord America. In America Latina, la crescita organica delle vendite è stata dell'1,5% e nella regione Asia-Pacifico è stata del 3,6%. Il fatturato di Adhesive Technologies è diminuito del 4,1% rispetto all'anno scorso, attestandosi a 2,72 miliardi di euro, mentre la crescita organica delle vendite è stata dell'1,1%, con un andamento positivo dei volumi nonostante il contesto difficile. Il fatturato dei marchi di consumo ha totalizzato 2,48 miliardi di euro, con un calo del 4,6% rispetto al trimestre dell'anno precedente. A livello organico, il fatturato è diminuito del 3,5%.

Guardando al futuro, per l'anno fiscale 2025, Henkel continua a prevedere una crescita organica delle vendite compresa tra l'1,5% e il 3,5%, e un margine Ebit rettificato compreso tra il 14% e il 15,5%. Si prevede comunque un aumento dell'utile per azione privilegiata rettificato, compreso tra il basso e l'alto, in percentuale a una sola cifra, a tassi di cambio costanti.