Hitachi Rail investe 100 mln di dollari in un nuovo stabilimento nel Maryland, in Usa

Hitachi Rail ha investito 100 milioni di dollari in un nuovo stabilimento nel Maryland destinando circa il 30% all’intelligenza artificiale (Ia) e alle tecnologie digitali. L’impianto può produrre fino a 20 automotrici al mese e costruirà vagoni della metropolitana per Washington Dc, Baltimora (Maryland) e Filadelfia (Pennsylvania). Lo riferisce l'agenzia di stampa giapponese Jiji Press che racconta dell'innovazione del gruppo che utilizza ad esempio un robot a quattro zampe, simile a un cane, che si muove agilmente dentro e fuori i mezzi in costruzione per individuare irregolarità e difetti, assumendo compiti precedentemente svolti dai lavoratori umani. "Le infrastrutture americane sono diventate estremamente obsolete. Questo rappresenta per noi un’importante opportunità", ha sottolineato il presidente di Hitachi Ltd., Toshiaki Tokunaga.