Hydrogen Expo, Ambrosio (De Nora): “Offriamo strumenti plug and play per produzione H2 verde”

“De Nora si presenta sul mercato con un nuovo elettrolizzatore, che si basa sulla tecnologia dell’idrolisi alcalina avanzata. L’offerta di De Nora spazia dagli elettrodi fino alla vendita di elettrolizzatori, strumenti plug and play per la produzione di idrogeno verde”. Così, Teresa Ambrosio, communication specialist di De Nora, in occasione della terza edizione di Hydrogen Expo, la più grande fiera italiana interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, in svolgimento al Piacenza Expo dall’11 al 13 settembre 2024 e organizzata da Mediapoint & Exhibitions.