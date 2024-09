Hydrogen Expo, senatrice Murelli: "Fiera che guarda al futuro, non potevo mancare”

"Non potevo mancare alla terza edizione di questa fiera, che è una fiera importante che guarda al futuro. Un futuro dettato dalla direttiva europea al 2035, che vieterà i motori tradizionali e ci porterà verso fonti di energia alternative, l’idrogeno potrebbe essere una di queste”. Sono le parole della senatrice Elena Murelli a margine della giornata conclusiva della terza edizione di Hydrogen Expo, la più grande fiera italiana interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, in svolgimento al Piacenza Expo dall’11 al 13 settembre 2024 e organizzata da Mediapoint & Exhibitions.