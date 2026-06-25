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IA, Di Maio a Wmf: "Strategica per potenza Paesi"

"Stati del Golfo hanno tra i più grandi fondi di investimento in nuove tecnologie"

Luigi Di Maio - (Adnkronos)
Luigi Di Maio - (Adnkronos)
25 giugno 2026 | 13.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Negli ultimi anni l’Intelligenza artificiale ha rappresentato il grande cambiamento: i Paesi che pensano in maniera più strategica stanno investendo nell’Ia come vent’anni o trent’anni fa si investiva nella difesa. Oggi questo è un settore strategico per la potenza del proprio Paese: gli investimenti in data center, algoritmi, competenze e aziende innovative sono centrali nei Paesi di cui mi occupo, quelli del Consiglio di cooperazione del Golfo, che hanno tra i più grandi fondi di investimento nelle nuove tecnologie e hanno fatto dell’Ia la loro principale strategia di investimento”. Ad affermarlo Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico, a margine della seconda giornata del We Make Future 2026, il festival di riferimento per il mondo della tecnologia, dell’Ia e dell’innovazione digitale che va in scena da ieri a domani nei padiglioni di BolognaFiere.

“Questo è un progetto che sosteniamo da tanti anni - spiega Di Maio - sia come Unione europea sia quando ero al Ministero degli Esteri, perché è prima di tutto una grande occasione di network tra aziende di eccellenza dell’innovazione, sia italiane sia europee, e poi perché permette ogni anno di capire dove stiano andando i trend”. A cominciare dall’Ia, che per il funzionario dell’Ue "sta cambiando tutti i settori”, compreso il mondo dei conflitti e della geopolitica mediorientale: “Negli attacchi dell’Iran contro i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, ma anche nel conflitto diretto con Israele e Stati Uniti, abbiamo visto come gran parte degli armamenti abbiano un collegamento con l’altissima tecnologia dell’Ia - conclude Di Maio - a partire dai droni sviluppati con l’Intelligenza artificiale e attraverso tecnologie molto economiche che hanno cambiato la dottrina della guerra”.

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Tag
Intelligenza artificiale IA Golfo Persico Unione europea
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