Ieg, a Vicenza arriva Adhesives bonding & sealants - Abs Europe 2026

Italian Exhibition Group (Ieg) e A151 annunciano una partnership per Adhesives bonding & sealants - Abs Europe 2026, un nuovo appuntamento dedicato alle tecnologie e soluzioni integrate per l’industria degli adesivi, delle colle e dei sigillanti, in calendario alla Fiera di Vicenza dal 27 al 29 ottobre 2026. Nel 2024, il mercato italiano degli adesivi e sigillanti valeva 1,49 miliardi di dollari. La previsione di crescita annuale per il decennio 2023-2033 è del 5,81%.

“Adhesives Bonding & Sealants - Abs Europe 2026 - dice l’amministratore delegato di Ieg, Corrado Peraboni - sarà la prima manifestazione in Europa dedicata esclusivamente a questo innovativo e articolato settore industriale. L’Italia è leader nel comparto con molte aziende nel Nord-Est. Il nostro plant vicentino è dunque sede ideale per questo evento e siamo lieti di arricchire il calendario su Vicenza con un prodotto di certo richiamo per l’industry”.

“Il mondo imprenditoriale che Abs Europe 2026 riunirà a Vicenza - aggiunge Marco Pinetti, direttore di A151 Srl e della manifestazione - è di fondamentale importanza per la quasi totalità dei comparti dell’industria manifatturiera. Gli utilizzi trasversali dei prodotti e delle soluzioni in vetrina sono innumerevoli, di conseguenza i consumi sono elevati, in crescita costante da anni, e ormai imprescindibili per le aziende in ogni campo produttivo e applicativo”.

“Abs Europe 2026 - spiega Marco Cecchini, business development manager Italy & Ue di Ieg - sarà un evento fieristico di respiro internazionale con un focus sullo sviluppo e l’innovazione tecnologica del settore. Non solo una fiera commerciale B2B, ma anche una speaking-platform che metterà in luce l’impegno crescente delle aziende anche verso innovazioni eco-tecnologiche all’avanguardia e sostenibili”.

In mostra a Vicenza con Abs Europe 2026 adesivi, colle, sigillanti, nastri, coatings, laminati, resine, schiume e films nelle loro diverse declinazioni produttive e applicative: materie prime, materiali, macchinari, tecnologie, soluzioni, impianti e servizi. Dalla qualità degli adesivi, colle, coatings, vernici, film protettivi, sigillanti, dipendono la qualità stessa dei prodotti finali e le loro prestazioni: le aziende pongono quindi grande attenzione agli sviluppi tecnologici e qualità delle forniture. L’utilizzo di adesivi sempre più performanti ha sostituito quello di viti e bulloni e, più in generale, dei ‘fastener’ in moltissime e disparate applicazioni industriali.

Abs Europe 2026 si svolgerà in contemporanea a A&T - Automation & Testing , la fiera leader dedicata alle soluzioni tecnologiche, all'innovazione, all'affidabilità e alle competenze 4.0 - 5.0 che nell'ultima edizione ha registrato oltre 12.000 visitatori professionali. Gli operatori potranno così visitare i padiglioni dedicati ad Abs Europe 2026 e quelli di A&T 2026, partecipando liberamente a convegni ed eventi organizzati dalle due fiere.