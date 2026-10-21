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Ieg è tra i primi 20 organizzatori fieristici al mondo

L'ad Peraboni: "Costante presenza in classifica conferma vincente nostro modello di business"

Corrado Peraboni - (Foto ufficio stampa)
Corrado Peraboni - (Foto ufficio stampa)
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21 ottobre 2026 | 12.32
Alessandro Remia
LETTURA: 2 minuti

Italian Exhibition Group (Ieg) è l’unica società italiana nella classifica Grant Thornton Stax che individua e analizza i 20 top player mondiali del settore fieristico. Questa nota e ambitissima classifica è basata sul fatturato esclusivamente prodotto dalle manifestazioni organizzate direttamente dai player. Grant Thornton Stax, ha sede a Boston ed è una prestigiosa realtà di consulenza strategica globale specializzata in società di private equity, società sostenute da Pe, hedge fund e banche di investimento.

Corrado Peraboni, ad di Italian Exhibition Group ha sottolineato che ''Un risultato che conferma la costante crescita del gruppo ed il suo radicamento internazionale. Non è un caso che il nostro è il gruppo italiano con la maggiore quota di fatturato estero consolidato e l’elemento che considero più importante è la costanza. Essendo da diversi anni in questo ranking, il significato è la costante presenza di Ieg ai vertici internazionali.” Giova sottolineare che la crescita non sta mortificando la redditività: il focus non è solo sulla crescita ma guarda alla creazione di valore per i territori, gli azionisti e le aziende che serviamo con le nostre fiere.”

Tra gli altri top player della classifica appaiono anche partner industriali o commerciali di Ieg. A partire da Informa Markets, leader globale del settore, che si piazza al primo posto ed è partner di Ieg con Jgt Dubai per la filiera dell’oro e del gioiello che in Italia e in Europa ha la sua massima espressione in Vicenzaoro. Inoltre, Informa Markets organizzerà nel quartiere fieristico di Rimini, in contemporanea a Macfrut, Growtech Europe 2027 sulle tecnologie pre-raccolta in agricoltura. Nella classifica di Grant Thornton Stax anche Nürnberg Messe, ospite nel quartiere fieristico di Vicenza di Ieg per Focus on Pcb. E ancora, Deutsche Messe, partner di Ieg per Ecomondo Mexico e la collaborazione per Electricity Transformation Canada.

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fieristico Grant Thornton Stax Italian Exhibition Group (Ieg) Informa Markets Nürnberg Messe Deutsche Messe
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