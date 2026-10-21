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Putin vede Witkoff e annuncia: "Rilascio Hubbard e prime 40mila tonnellate di gasolio agli Usa"

Il cittadino americano era stato condannato a sei anni di carcere con l'accusa di aver combattuto come mercenario al fianco degli ucraini

Steve Witkoff e Vladimir Putin - (Ipa)
Steve Witkoff e Vladimir Putin - (Ipa)
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21 ottobre 2026 | 11.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha annunciato il rilascio di Stephen Hubbard, cittadino americano detenuto in Russia, dove era stato condannato a sei anni di carcere con l'accusa di aver combattuto come mercenario al fianco degli ucraini. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Ria Novosti, secondo cui Hubbard si trova già all'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo. Secondo l'agenzia di stampa Tass, l'inviato statunitense Steve Witkoff, che oggi è a San Pietroburgo, ha ringraziato Putin per il rilascio.

Gasolio agli Usa

Durante l'incontro con l'inviato degli Stati Uniti, sempre secondo quanto riferito dalla Tass, Putin ha anche annunciato che la prima nave con a bordo 40mila tonnellate di gasolio destinate agli Stati Uniti lascerà la Russia entro due o tre giorni. All'inizio di ottobre, al termine di un colloquio telefonico con Putin, Trump aveva annunciato un accordo per le forniture di diesel. Per consentire le operazioni, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha concesso una deroga alle sanzioni, valida fino al 7 aprile.

La Russia è interessata a ripristinare la cooperazione economica con gli Stati Uniti e a rilanciare le relazioni bilaterali, ha sottolineato Putin durante l'incontro con Witkoff. "Naturalmente, riteniamo che sarebbe interessante per entrambe le parti discutere di questioni relative ai nostri piani per ripristinare le relazioni bilaterali e i contatti russo-americani, anche nel settore della cooperazione economica", ha affermato il presidente russo, secondo quanto riferito dall'agenzia Ria Novosti.

Alla riunione a San Pietroburgo partecipano anche il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ed il rappresentante speciale del Cremlino per gli investimenti esteri, Kirill Dmitriev.

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