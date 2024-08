Il 16 agosto a Salisburgo inaugurazione di 'Land of Livity' di Es di Riccardo Contini

Il 16 agosto 2024 dalle 16, presso la storica Juwelier Kruzik di Salisburgo, in Austria, si svolgerà l'inaugurazione di 'Land of Livity', la nuova mostra di gioielleria etica d’artista di Es c/o Riccardo Contini che si svolge fino al 9 settembre. La Freccia di Es nasce da un sogno, si fa gioiello e volteggiando tra tempo e materia crea un incessante dialogo con gli elementi del creato. Il fine è di stimolare l’istintiva voce della natura nell’anima, dando così vita ad attimi di rara bellezza in cui la Natura agisce in maniera tangibile sulle superfici che ne accolgono l’operato.

La voce della Natura nell’anima, è ciò che i preziosi gioielli in mostra cercano di risvegliare in ognuno di noi. L’identità di questa giovane realtà creativa è correlata in maniera indissolubile alle culture indigene del nostro pianeta, con attenzione particolare nei confronti dell’antica cultura Lakota. Sono infatti questi ormai sempre più rari popoli, gli unici portatori ancestrali della visione che ci lega a Madre Terra, Nonno Cielo e quindi alla nostra stessa esistenza.

È in chiave simbolica che Es sceglie di utilizzare oro etico 18kt certificato Fairtrade. Il più prezioso tra i metalli proveniente da filiera completamente tracciabile, che garantisce i diritti delle cooperative di minatori e ne riduce l’impatto ambientale rispettando il territorio di estrazione. Lo stesso oro per cui i Nativi furono sterminati, è oggi simbolo di unione, riflessione, speranza... Es infatti cura ogni aspetto del processo di creazione tentando di provocare il minimo impatto ambientale, dalla lavorazione dei gioielli al packaging. Le confezioni sono realizzate a mano in ceramica, con lo scopo di accogliere i preziosi gioielli e successivamente trovare nuova vita nel loro possibile utilizzo.

Ogni gioiello, pezzo unico in tiratura di massimo 7 esemplari, racconta un’intesa simbolica con Madre Natura che l’umanità moderna spesso non è più in grado di decifrare: noi così piccoli e lontani dal senso di sinergia con il creato. L’indigeno questo lo sa bene ed è per questo che ha come unico scopo il tentativo di viverci in armonia senza opprimerlo.

Il titolo della mostra 'Land of Livity', alla matrice nativa della cosiddetta 'Strada Rossa', cioè la via ideale che l’indiano d’America deve seguire per riconnettersi al Grande Mistero, aggiunge la simile dottrina cardine della spiritualità rastafariana, tale per cui la chiave della esistenza stessa si trova nel vivere una vita semplice, profondamente integrata nella natura, nella meditazione e nell’amore. Questo crossover culturale inaspettato, tra i territori sacri delle Bad Lands Americane e le parole immortali dell’iconico Bob Marley, vuole ricordare e sottolineare come Una sola sia la Verità, mentre diversi sono i modi per identificarla, e fin troppi sono invece quelli in cui è stata mistificata dalle culture autodistruttrici che oggi governano il nostro unico e meraviglioso pianeta.

Riccardo Contini nasce il 10 aprile 1998 a Pieve di Cadore, Belluno. Figlio di mercanti ed appassionati d’Arte, sviluppa fin da subito una spiccata propensione per la ricerca del suo ideale di bellezza. Dopo gli studi classici tra Venezia e Cortina, Riccardo si laurea in Fashion Design presso l’Istituto Marangoni di Milano. La capitale internazionale del design contribuisce così alla sua predisposizione alle arti. Riccardo, mosso da una visione estetica quanto spirituale, vive la sua idea artistica ricercando un messaggio di luce dietro alla bellezza pur sempre protagonista. Così crea ES, che letteralmente significa “Voce primordiale della Natura nell’Animo dell’Uomo”. Nel tempo a seguire, sempre più arricchito dalle esperienze dirette nei sacri territori Lakota, decide di legarsi indissolubilmente a questa sacra cultura nell’ottica di trovare il perfetto connubio estetico-spirituale tramite la sua visione creativa.