Iliad, nel primo trimestre fatturato a 2,6 mld (+2,9%), in Italia fatturato a 331 mln (+11,2%)

Iliad ha chiuso il primo trimestre con un fatturato pari a 2,608 miliardi di euro, in crescita del 2,9% rispetto ai 2,535 mld di euro dello stesso periodo dell'anno precedente.

In Italia il fatturato si attesta a 331 milioni di euro, in crescita dell'11,2% rispetto ai 298 mln dei primi tre mesi del 2025 mentre l'ebitdaal si attesta a 111 mln (+25,3%). Lo rende noto l'operatore tlc in un comunicato. Iliad continua a rafforzare la sua presenza in Italia e, al 31 marzo 2026, raggiunge la soglia dei 13,2 milioni di utenti attivi nei segmenti mobile e fisso.

Sin dal suo arrivo nel mercato italiano quasi 8 anni fa, per 32 trimestri consecutivi iliad si è confermata leader per saldo netto di utenti nel mobile, registrando 12,669 milioni di utenti mobile al 31.03.2026, +115 mila rispetto al trimestre precedente. iliad registra performance positive anche nei mercati broadband e ultra-broadband confermandosi al primo posto per saldo netto di utenti da 17 trimestri consecutivi, con 537 mila utenti, +41 mila rispetto al 31 dicembre 2025. Con una copertura in fibra Ftth che raggiunge 19,2 milioni di unità abitative in tutta Italia (+500 mila dall’inizio dell’anno), iliad rafforza il proprio contributo allo sviluppo digitale del Paese.

Le attività di iliad in Italia hanno generato un aumento del free cash flow operativo del 156% rispetto al primo trimestre 2025, portandolo a 59 milioni di euro. Una crescita solida - la più significativa dal secondo trimestre del 2024 - trainata in particolare dalla performance dei ricavi nel segmento fibra. I dati dell’ultimo Osservatorio Agcom rispecchiano la traiettoria di iliad, che si conferma nuovamente l’unico operatore infrastrutturato con una quota di mercato in aumento nel segmento delle Sim Human, pari al 15,9% (+1,1% YoY). Nel mercato fisso, inoltre, iliad è l’operatore che cresce di più (+0,7%) nei mercati broadband e ultra-broadband, traguardando una crescita del +1,1% (YoY) sul segmento Ftth. "Trimestre dopo trimestre, i nostri indicatori economico-finanziari continuano a migliorare, confermando la validità della nostra strategia e delle scelte che abbiamo portato avanti", ha commentato Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad. "A quasi otto anni dal nostro ingresso nel mercato, continuiamo a perseguire con determinazione l’ambizione con cui siamo partiti: investire in infrastrutture di ultima generazione e cambiare le regole del gioco, costruendo ogni giorno un rapporto di fiducia trasparente e duraturo con quelli che oggi sono più di 13 milioni di utenti".