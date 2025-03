Immobiliare, Sanvito (Unioncasa): "Non vi è normativa a tutela dei proprietari"

"Le problematiche di un proprietario sono molte: se parliamo di investimento per affitto, ad esempio, c’è il grosso problema degli sfratti" poiché non vi è "una normativa certa che possa permettere al proprietario, come tutti gli investitori, di poter contare sul proprio investimento". Così Flavio Sanvito, presidente nazionale Unioncasa, all’edizione 2025 dei 'Real Estate Awards - Dove l’eccellenza si incontra' organizzata da Idealista al Grand Hotel Villa Torretta di Sesto San Giovanni, Milano, ed intitolata 'Start-up e nuovi modelli di business: il futuro è solo digitale?'.

Infatti, "chi affitta una casa non ha la certezza di ottenere un reddito perché non ha tutela" qualora vi sia la presenza "di un inquilino moroso". Spesso "l'inquilino moroso non è attaccabile, perché non ha nulla" pur occupando "l'immobile per diverso tempo, a volte anche anni". Di conseguenza, "l'immobile, come investimento, diventa sfiducia e non viene preso in considerazione, non solo dal piccolo investitore o piccolo proprietario, ma anche dagli investitori istituzionali, che potrebbero costruire molti immobili da mettere a disposizione, visto che in Italia l'offerta di immobili in affitto è inferiore alla domanda", conclude.