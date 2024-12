Imprese: 161 aziende insignite del Premio Industria Felix - L’Italia che compete

Sono 161 le imprese più competitive d’Italia insignite a Milano del Premio Industria Felix - L’Italia che compete. Aziende che si sono distinte per performance gestionali, affidabilità finanziaria e sostenibilità. A intercettare le premiate un’inchiesta giornalistica condotta su 635mila bilanci di società di capitali con sede legale in Italia. Il 60° evento del premio Industria Felix è organizzato da Industria Felix Magazine, periodico di economia e finanza in supplemento con Il Sole 24 Ore, fondato e diretto da Michele Montemurro.