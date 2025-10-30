Imprese: Acea e Intesa Sanpaolo insieme per promuovere migliore gestione idrica 

Guidare e sostenere le imprese, soprattutto quelle del settore agricolo e manifatturiero, verso una migliore e più sostenibile gestione della risorsa idrica, al centro di una transizione importante tanto quanto quella energetica. È con questo intento che Acea e Intesa Sanpaolo hanno collaborato per dare vita al secondo report congiunto sul settore idrico, che sensibilizza sull'utilizzo dell'acqua nella filiera agroalimentare, e al primo corso in Italia sui water manager. I frutti della partnership tra le due realtà sono stati presentati all'evento 'Acqua, una risorsa strategica per l'impresa sostenibile', organizzato a Roma.