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Imprese: Armoni (Centro Italiano Emulazione Quantistica), 'capaci di gestire minacce ed elaborare scenari di difesa in tempi estremamente rapidi'

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18 settembre 2026 | 18.09
Redazione Adnkronos
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"Tra i focus principali del Ciso Meetup 2026 il tema dell'intelligenza artificiale e della protezione da qualsiasi tipo di minaccia. Il nostro emulatore, in tal senso, permette di lavorare su stati dimensionali notevoli e quando parliamo di minacce, parliamo di numeri impressionanti, di variabili, un sistema tradizionale lavora a queste variabili, seppur dotate di intelligenza artificiale, in tempi molto lunghi, mentre noi, che lavoriamo parallelamente, arriviamo a lavorarlo in tempi estremamente rapidi". Così Marco Armoni, Direttore Scientifico Centro Italiano Emulazione Quantistica, nel corso del Ciso Meetup 2026, una giornata di confronto tra istituzioni e chief information security officer per la resilienza cibernetica del Sistema Paese, svoltosi presso Casa dell'Aviatore a Roma.

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