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Imprese: Corsi (Retelite), 'avere luogo fisico per condividere esperienze è fondamentale per svolgere al meglio il nostro lavoro'

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18 settembre 2026 | 18.09
Redazione Adnkronos
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"AssoCISO è un'associazione che nasce con lo scopo preciso di sviluppare le competenze, la presenza e la credibilità di questo ruolo, che è multidisciplinare e che quindi ha bisogno di competenze sempre allo stato dell'arte, quindi sempre nuove e capaci di gestire l'innovazione tecnologica. Pertanto, si tratta di una sfida molto importante e avere un luogo logico e fisico nel quale condividere le esperienze e conoscenze, che vengono maturate nel corso del nostro lavoro, è assolutamente fondamentale per svolgerlo al meglio". Così Matteo Corsi, CISO Retelite Digital Services, nel corso del Ciso Meetup 2026, una giornata di confronto tra istituzioni e chief information security officer per la resilienza cibernetica del Sistema Paese, svoltosi presso Casa dell'Aviatore a Roma.

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