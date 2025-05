È stato presentato presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy il bilancio di impatto socio-economico di Lidl in Italia. I dati sottolineano come la nota catena di supermercati nel 2023 abbia contribuito al pil del Paese con 7,6 miliardi generando 99.252 posti di lavoro (+5.500 rispetto al 2022). Lo studio è stato realizzato da The European House – Ambrosetti.