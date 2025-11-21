Imprese: Fontana (Conai), 'grazie a sistema collaborativo nel 2024 riciclato oltre 76% dei materiali imballaggi'

"Il sistema italiano di gestione degli imballaggi si basa su un approccio di sistema collaborativo, quindi una forte relazione tra il Conai, i Consorzi di filiera e le filiere del riciclo con le imprese, ma soprattutto anche con le istituzioni nazionali e locali. Questo ha fatto in modo che nel 2024 sia stato possibile riciclare effettivamente oltre il 76,7% dei materiali di cui sono fatti i nostri imballaggi, che usiamo nelle nostre case e nelle nostre aziende. Un risultato importante,che produce benefici non solo ambientali, ma anche economici". A dirlo Simona Fontana, Direttrice Generale Conai, all'incontro 'Il futuro della sostenibilità tra sfide emergenti e transizione competitiva', organizzato da Conai, in collaborazione con il Corriere della Sera, presso la Borsa di Milano.