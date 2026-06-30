circle x black
Cerca nel sito
 

Imprese: GAI, 'per attrattività trattenere talenti e promuovere presenza multinazionali'

30 giugno 2026 | 16.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ricerca, innovazione e capitale umano: sono questi gli elementi su cui, secondo il Global Attractiveness Index 2026, l'Italia deve far leva per crescere in attrattività e competitività nei prossimi anni. I dati, presentati oggi al Senato a metà dell'undicesima del Gai, fotografano infatti un Paese in ritardo sugli investimenti in ricerca e sviluppo, al di sotto della media europea, e che deve lavorare per formare e trattenere i talenti. Sempre più importante per il sostegno ad innovazione e occupazione, secondo le rilevazioni del Gai, anche la presenza delle multinazionali, che pur rappresentando solo lo 0,4% del tessuto imprenditoriale dello Stivale con i loro investimenti in ricerca e sviluppo coprono il 38,3% della spesa nazionale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Roma, i fan di Ultimo in tenda in attesa del 4 luglio: "Siamo una famiglia bellissima" - Video
Mondiali 2026, anche la polizia di Dallas omaggia la Norvegia con la Viking Row - Video
Topolino sulle strade del Vaticano, Thorel (Fiat): "Primo Stato a emissioni zero entro 2030" - Video
"E' la rivincita dei poveri", il ct del Paraguay e l'impresa contro la Germania - Video
News to go
Saldi estivi 2026, quando iniziano: il calendario
Brasile 'miracolo' al fotofinish, la torcida delle suore esplode - Video
News to go
Ddl Caccia all'esame della Camera, Commissione Ue vigila
Paraguay vola agli ottavi, ma il rigore decisivo non si vede in tv - Video
Messico, i tifosi assediano l'hotel dell'Ecuador: caos per tutta la notte - Video
Attentato a Sigfrido Ranucci, arrestati i presunti autori: l'operazione dei carabinieri - Video
News to go
Italian Sounding, il falso Made in Italy che vale oltre 90 miliardi di euro
Tuoni e pioggia su Milano, è allerta gialla per maltempo in Lombardia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza