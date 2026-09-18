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Imprese: Gasparri, 'nuovo ddl si uniformi a modernizzazione'

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18 settembre 2026 | 17.07
Redazione Adnkronos
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"Affronteremo un disegno di legge importante che calmieremo il 29 settembre alla Commissione Difesa Esteri del Senato che riguarda la riorganizzazione dello strumento militare della Difesa. Poi, ci saranno altri provvedimenti con altre scelte importanti. Questo riguarda assetti di vertice, riorganizzazioni e anche apertura all'innovazione, perché l'Articolo 7 si occupa della dimensione cyber, attribuendo ai vertici delle forze armate competenze specifiche in questo campo e anche prevedendo poi personale figure specializzate, perché già oggi le forze armate affrontano tematiche di modernità, di tecnologia, ma sempre di più dovranno fare i conti con questi aspetti. Pertanto, è necessario che anche la legge si uniformi a questa modernizzazione e che anche il modello organizzativo e gli assetti di vertice ne tengano conto. Questo provvedimento, che inizierà il suo iter il 29 di settembre, speriamo possa arrivare presto a destinazione con i passaggi previsti al Senato e poi alla Camera". Così Maurizio Gasparri, Presidente Commissione Affari Esteri e Difesa, Senato della Repubblica, nel corso del Ciso Meetup 2026, una giornata di confronto tra istituzioni e chief information security officer per la resilienza cibernetica del Sistema Paese, svoltosi presso Casa dell'Aviatore a Roma.

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