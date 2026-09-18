Imprese: Guerini (Copasir), 'collaborazione tra pubblico e privato per rafforzare la difesa cyber del Paese'

"Siamo in un quadro in cui le minacce crescono, in cui la superficie da difendere è sempre più ampia, viviamo una fase in cui le tensioni geopolitiche si innestano dentro una rivoluzione tecnologica che, però, mette a disposizione anche nuove opportunità. C'è bisogno di unire i nostri sforzi per la difesa cibernetica del Paese, facendo collaborare al meglio, come in buona parte stiamo già facendo, tutte le articolazioni dello stato, ma anche il settore del privato. Lavorare insieme e coordinarsi significa permettere agli strumenti normativi di evolversi indirizzando gli investimenti e cercando di implementare sempre di più l'attuazione delle direttive e dei regolamenti europei sul suolo nazionale". Così Lorenzo Guerini, Presidente Copasir, nel corso del Ciso Meetup 2026, una giornata di confronto tra istituzioni e chief information security officer per la resilienza cibernetica del Sistema Paese, svoltosi presso Casa dell'Aviatore a Roma.