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Imprese: Iuvinale (Mef), 'difficoltà a proseguire nella cooperazione fiscale internazionale è tangibile'

18 marzo 2026 | 15.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il contesto geopolitico è complesso e la difficoltà di andare avanti nella cooperazione fiscale internazionale è evidente e tangibile, sia perché in ambito Ocse ci sono difficoltà a produrre modifiche al commentario Ocse e arrivare a degli accordi, sia perchè ci sono anche altri fori che si sono affacciati, per esempio le Nazioni Unite, che creano ulteriori rischi di frammentazione e duplicazione di standard. In questo senso noi, come Italia, ci siamo orientati in questa fase difficile nel cercare di mantenere il più possibile la stabilità delle regole fiscali". Così, Marco Iuvinale, Direttore Rapporti Fiscali Internazionali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, intervenendo all'Ey Tax Talk 2026, l'evento di EY che fornisce una panoramica dei principali temi di attualità in materia di fiscalità d'impresa, con un approfondimento sulle novità introdotte dalla riforma fiscale e dalla Legge di Bilancio, nonché sui più recenti sviluppi in ambito di fiscalità internazionale, organizzato a Roma.

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