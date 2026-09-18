Imprese: Kranjec (AssoCISO), 'obiettivo associazione: promuovere security officer ad autorità e stato'

"Il security officer è la persona che vi guarda alle spalle. Non ce ne si rende conto perché tutti utilizzano un cellulare, un computer, i mezzi di trasporto o anche le forniture elettriche, ma tutto passa attraverso sistemi informatici che sono protetti da questi professionisti e questi professionisti stanno evolvendo. L'associazione ha questo obiettivo: promuovere questa figura professionale, mettendola a disposizione delle autorità, dello stato, di chi in questo momento ha bisogno di tali competenze". Così Igor Kranjec, Segretario Generale AssoCISO, nel corso del Ciso Meetup 2026, una giornata di confronto tra istituzioni e chief information security officer per la resilienza cibernetica del Sistema Paese, svoltosi presso Casa dell'Aviatore a Roma.