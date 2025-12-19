circle x black
Cerca nel sito
 

Imprese: l'alleanza per l'export passa anche dagli ambasciatori

19 dicembre 2025 | 08.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In un contesto economico internazionale caratterizzato da una competizione sempre più sfidante, l'Italia punta a rafforzare ulteriormente la sua presenza sui mercati esteri, con l'obiettivo di raggiungere un valore complessivo dell'export pari a 700 miliardi di euro entro il 2027. A svolgere un ruolo chiave nel processo di promozione dell'export italiano, oltre alla Farnesina e alle agenzie per l'internazionalizzazione che ad essa fanno capo, ovvero Ice, Sace, Simest e Ita, anche gli ambasciatori italiani nel mondo. Di questi temi si è discusso a Milano, negli spazi di Rho Fiera, in occasione della Conferenza nazionale dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese, promossa dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Alla giornata di incontro hanno preso parte rappresentanti del governo e delle istituzioni, i vertici delle associazioni di categoria e numerose aziende.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews
News to go
Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura e commercio
News to go
Ue, salta lo stop ai motori termici dal 2035
News to go
Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre
Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia: le previsioni - Video
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza