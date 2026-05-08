Imprese: Lolla (Banca Mediolanum), 'formazione e crescita interna essenziali per affrontare sfide mercato'

"Per prepararsi alle sfide sul piano della competitività, le pmi possono seguire, oltre al metodo Merenda, anche altri percorsi, come quelli proposti da Borsa Italiana, tra cui quello denominato 'Elite' che Banca Mediolanum sponsorizza, o altri percorsi di crescita interna, assumendo personale qualificato e manager che possano aiutare l'imprenditoria a crescere e a svilupparsi". A dirlo Filippo Lolla, Senior Manager di Banca Mediolanum, in occasione della prima edizione del Metodo Merenda Business Awards 2026, l'evento nazionale dedicato alla valorizzazione, alla formazione e alla crescita strategica delle Piccole e Medie Imprese italiane, svoltosi a Palazzo Mezzanotte a Milano.