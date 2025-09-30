circle x black
Imprese, Magnano (Rittal): "Con Archiva onboarding digitalizzato a 360 gradi’

Le parole di Clara Magnano, hr manager di Rittal Rcs cooling solutions, partecipando all’evento organizzato da Archiva Group alla Camera di Commercio di Verona, ‘Change Up’.

30 settembre 2025 | 15.32
“Grazie ad Archivia abbiamo digitalizzato il processo di onboarding a 360 gradi. Abbiamo eliminato tutta la carta e i problemi ad essa annessi. Anche in ottica di responsabilità sociale d'impresa abbiamo portato un netto beneficio". Sono le parole di Clara Magnano, hr manager di Rittal Rcs cooling solutions, partecipando all’evento organizzato da Archiva Group alla Camera di Commercio di Verona, ‘Change Up’.

Rittal, la multinazionale tedesca con 12 mila dipendenti in tutto il mondo, specializzata nella produzione di armadi per quadri elettrici, ha ottenuto dall’intervento di Archiva “benefici anche lato dipendente perché è sicuramente cambiata l'immagine di Rittal. Ci presentiamo ora come un'azienda di maggior prestigio. Inoltre il dipendente ha la possibilità di trovare tutti i documenti firmati con in un'unica piattaforma”, spiega Magnano.

“Un altro beneficio lato team Hr - aggiunge - è la maggiore possibilità di lavorare in smartworking, perché avendo tutti i processi digitalizzati e non dovendo più ricorrere alla carta stampata, si può lavorare tranquillamente da remoto”, conclude.

