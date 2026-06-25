circle x black
Cerca nel sito
 

Imprese, Masè (Bat Italia): "Studio Mib rende visibile il lavoro di Bat Trieste"

‘hub di Trieste sempre più rilevante: qui attività di innovazione’

Simone Masè - (foto Adnkronos)
Simone Masè - (foto Adnkronos)
25 giugno 2026 | 17.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Lo studio del Mib è di grande importanza per noi, perché riesce ad unire l'aspetto del monitoraggio e della raccolta delle informazioni ad una restituzione di risultato molto concreta in termini di numeri, uno per tutti il 90% del valore creato dalla nostra presenza sul territorio rimane all’interno di esso. Siamo lieti di poter leggere questo tipo di analisi, che danno sempre più concretezza e rendono visibile il lavoro fatto dalle aziende, nel caso di Bat Trieste in un territorio molto collaborativo di cui sentiamo di essere entrati a far parte". Sono le parole di Simone Masè, presidente e amministratore delegato di Bat Italia, partecipando oggi a Trieste all’incontro durante il quale è stata presentata la terza edizione dello studio realizzato dal Mib - Trieste School of Management sull’impatto dell’hub friulano sulla città e sul Paese.

Lo studio evidenzia inoltre come ogni euro investito da Bat Trieste genera € 5,5 per l'economia del territorio, dati in linea con lo shared value, ossia il valore condiviso, che guida l'attività di Bat Trieste.

"Quello di Trieste rappresenta un hub sempre più rilevante nella strategia globale di Bat, un'azienda multinazionale diffusa nel mondo, con grandi impianti produttivi in Indonesia, Bangladesh, Stati Uniti, Romania ed altri. Il ruolo di Trieste è strategico perché è nuovo - spiega - è espressione di qualità e di eccellenza e perché a Trieste ci occupiamo di attività legate all'innovazione, aspetti che sono visti come un ‘gioiello’ e che presentiamo sia all’interno della nostra organizzazione che in tutte quelle situazioni dove siamo chiamati a parlare del nostro hub di Trieste. Ci sono tutti i presupposti perché assuma sempre maggiore rilevanza e possa essere sempre più un elemento portante dell'assetto produttivo globale di Bat".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
impatto dell'hub friulano shared value innovazione
Vedi anche
Milano, scaraventano disabile per terra e rapinano lui e la moglie - Video
Furbetti del cartellino a Como, Gdf denuncia due dipendenti comunali - Video
Terremoto in Venezuela, la testimonianza: "Mia sorella ferita mentre scappava, non ci sono ambulanze né medicine" - Video
News to go
Voli low cost, tra bagagli e posto ecco come il prezzo del biglietto aumenta del 200%
News to go
Europa nella morsa del caldo, Oms lancia allarme: "E' emergenza sanitaria"
Terremoto in Venezuela, la scossa dal mare: il video dei pescatori
Terremoto in Venezuela, Caracas devastata dalle scosse: crolli e macerie - Video
Terremoto in Venezuela, panico allo stadio: giocatori in fuga - Video
Terremoto in Venezuela, paura in aeroporto: la scossa e la fuga - Video
Terremoto in Venezuela, La Guaira devastata: il viaggio da incubo - Video
Terremoto in Venezuela, il primo bilancio del presidente Rodriguez: "32 morti, una tragedia"
Vannacci a cena con Alemanno: "Meloni può chiamarmi, sono disponibile"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza