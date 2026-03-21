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Imprese: McDonald's celebra i 40 anni in Italia nel suo primo ristorante

21 marzo 2026 | 11.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

McDonald's Italia torna dove tutto è cominciato quarant'anni fa. In Piazza di Spagna a Roma, dove il 20 marzo 1986 aprì il primo punto vendita italiano dagli "archi dorati", sono iniziati i festeggiamenti dell'anniversario, alla presenza dei vertici dell'azienda e delle istituzioni: Senatore Giorgio Salvitti, Consigliere del Ministro Lollobrigida; Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio Regionale del Lazio; Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio I Roma. In questa occasione Althesys ha presentato i numeri dell'impatto economico generato nel Paese: oltre 29 miliardi di euro di valore condiviso in quattro decenni, tra gettito fiscale, salari e acquisti lungo la filiera. Sempre più forte il legame con la filiera agroalimentare italiana, con miliardi di euro di forniture. Oggi la rete conta oltre 800 ristoranti e più di 40 mila addetti su tutto il territorio, con l'obiettivo di raggiungere quota 1.000 entro il 2029.

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