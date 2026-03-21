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Arezzo, 30enne ucciso a colpi di pistola: fermato il presunto autore

Il fatto è avvenuto a Olmo, nei pressi della rotatoria. Entrambi di origine albanese e residenti nella zona, si conoscevano: tra loro ci sarebbe stato un contrasto, le cui cause sono ora al vaglio della Squadra mobile

Arezzo, 30enne ucciso a colpi di pistola: fermato il presunto autore
21 marzo 2026 | 08.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Omicidio nella notte alle porte di Arezzo. Il fatto è avvenuto a Olmo, nei pressi della rotatoria, in un piazzale vicino a un locale molto frequentato, attività commerciali e altri edifici. Un uomo di 30 anni è stato ucciso con quattro colpi di pistola da un 35enne. Entrambi di origine albanese e residenti nella zona, si conoscevano: tra loro ci sarebbe stato un contrasto, le cui cause sono ora al vaglio della Squadra mobile.

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Poco prima della mezzanotte tra venerdì 20 e sabato 21 marzo, un avventore ha dato l’allarme, facendo intervenire tempestivamente la polizia. I soccorsi si sono rivelati inutili: il trentenne è stato trovato senza vita in una pozza di sangue. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Donato di Arezzo. Gli investigatori della squadra mobile della Questura hanno rintracciato il presunto responsabile nelle vicinanze: l’uomo non ha opposto resistenza ed è stato arrestato. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Emanuela Greco.

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