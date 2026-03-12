circle x black
Imprese, Mei (Grant Thornton): "Sfida è integrare rendicontazione con contesto geopolitico"

‘pacchetto Omnibus va verso una semplificazione della rendicontazione’

Imprese, Mei (Grant Thornton):
12 marzo 2026 | 16.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Noi come Grant Thornton interveniamo nella fase finale del processo di sostenibilità, quella della verifica della rendicontazione: controlliamo che il report sia stato redatto secondo i principi di riferimento”. Lo ha dichiarato Enrico Mei, partner di Grant Thornton, intervenendo alla quinta edizione di LetExpo, manifestazione di riferimento per il settore della logistica e dei trasporti. “Il quadro normativo è però in una fase di grande cambiamento – ha spiegato – perché il pacchetto Omnibus ha proposto una semplificazione attraverso due modalità principali: da un lato l’innalzamento delle soglie per i soggetti obbligati alla rendicontazione completa, dall’altro l’introduzione di principi più semplificati che possono essere adottati su base volontaria”.

“A questo si aggiunge la direttiva cosiddetta ‘stop the clock’, che ha posticipato l’obbligatorietà della predisposizione della reportistica”, ha aggiunto Mei, sottolineando come la direzione intrapresa dalle istituzioni sembri ormai orientata verso una maggiore semplificazione. “Data per certa questa traiettoria – ha proseguito – la nuova sfida diventa capire la compatibilità e l’intreccio della rendicontazione di sostenibilità con l’attuale contesto geopolitico, segnato da conflitti e instabilità”.

Secondo il partner di Grant Thornton, infatti, anche il concetto stesso di sostenibilità sta evolvendo: “Il tema si sta progressivamente muovendo verso questioni come la sicurezza energetica e la comprensione di come trattare l’industria della difesa. Oggi esistono due visioni: la prima tende a escludere il settore della difesa dal mondo ESG; la seconda ritiene invece che senza sicurezza non possa esistere stabilità economica e che, senza stabilità economica, diventi difficile perseguire obiettivi ambientali e sociali”. “In questo contesto – ha concluso – si sta affermando l’idea che, oltre alle dimensioni ambientale, sociale e di governance, la rendicontazione possa dover considerare anche il contributo alla sicurezza e alla stabilità geopolitica. Come revisori della sostenibilità osserveremo con molta attenzione le prossime evoluzioni, perché questo sarà uno dei temi più rilevanti dei prossimi mesi”.

in Evidenza