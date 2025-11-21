circle x black
Imprese: Moratti (Mep), 'L'Europa deve semplificare le regole e orientarle al risultato'

21 novembre 2025 | 16.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"L'Italia ha già superato i target del 2025 e nel 2024 siamo arrivati ad un 76,7% di riciclo, quindi un modello che deve essere preso in considerazione dall'Europa e da altri paesi. Per far questo il vecchio continente deve semplificare le regole, orientarle al risultato, puntare sull'innovazione di processo e prodotto, favorendo quindi gli investimenti". Così Letizia Moratti, Mep Commissione ITRE, all'evento organizzato da Conai, in collaborazione con il Corriere della Sera, presso la Borsa di Milano, dal titolo 'Il futuro della sostenibilità tra sfide emergenti e transizione competitiva'.

