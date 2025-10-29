Imprese: Pastorello (Gruppo Acea), 'tutela risorsa idrica sia cara a tutti operatori economici e finanziari'

"Per noi è molto importante che venga fatta sensibilizzazione sul tema della risorsa idrica con tutti gli operatori economici e finanziari del Paese. Ormai da un anno, infatti, siamo impegnati con Intesa Sanpaolo a portare queste tematiche sui tavoli istituzionali e delle imprese e ne stiamo parlando al World Economic Forum". Sono le dichiarazioni di Marco Pastorello, Chief Transformation Officer del Gruppo Acea, in occasione dell'incontro 'Acqua, una risorsa strategica per l'impresa sostenibile', organizzato da Intesa Sanpaolo e Acea a Roma nell'ambito della collaborazione tra le due realtà a sostegno del settore idrico.