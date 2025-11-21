circle x black
Imprese: Ponti (Confindustria), 'sviluppo economia circolare è modello su cui investire'

21 novembre 2025 | 16.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Le prospettive sono strettamente connesse allo sviluppo dell'economia circolare, che in questo momento è sicuramente un modello di economia su cui investire per l'Italia e per l'Europa. Noi oggi siamo i leader in Europa, ma c'è ancora un grandissimo potenziale. Investire sull'economia circolare di fatto ci consente di raggiungere gli obiettivi europei di sostenibilità, perché significa ridurre il consumo energetico, ridurre l'impiego di materie prime, emettere meno emissioni e soprattutto in questo momento in cui è diventato particolarmente critico, significa sia avere la possibilità di recuperare elementi di cui noi non disponiamo e che sono rari, ma anche assicurarci una fetta di sicurezza e di autonomia strategica". Con queste dichiarazioni, Laura Ponti, Vicepresidente Confindustria, è intervenuta all'evento organizzato da Conai, in collaborazione con il Corriere della Sera, presso la Borsa di Milano, dal titolo 'Il futuro della sostenibilità tra sfide emergenti e transizione competitiva'. 

