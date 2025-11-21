Imprese: presenta l'edizione 2025 del Rapporto integrato di sostenibilità Conai

La sede della Borsa Italiana a Milano ha fatto da cornice all'evento 'Il futuro della sostenibilità tra sfide emergenti e transizione competitiva', organizzato da Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi, in collaborazione con il Corriere della Sera. Nel corso dell'incontro il Consorzio ha presentato l'edizione 2025 del suo Rapporto integrato di sostenibilità, che, come ogni anno, quantifica i benefici economici ed ambientali del riciclo in Italia. Tra i dati principali emersi la produzione nel 2024 da parte del sistema Conai di 3,8 miliardi di euro di valore economico, contribuendo per 2 miliardi di euro al PIL nazionale e sostenendo oltre 24 mila posti di lavoro lungo l'intera filiera del riciclo.