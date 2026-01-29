circle x black
Cerca nel sito
 

Imprese, Roca (Findus): "Fiduciosi per 2026 di crescita anche in contesto complesso"

"Dove possibile, preferiamo sempre le verdure italiane"

Renato Roca
Renato Roca
29 gennaio 2026 | 15.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Veniamo da due anni di mercato e di performance positive e di crescita. All'interno di un mercato come quello italiano, che resta complicato, tendente alla stagnazione e dunque in cui è difficile fare crescita, riteniamo che la categoria del surgelato stia aumentando i suoi contenuti e il suo legame con i consumatori e gli shopper italiani. Siamo quindi fiduciosi di avere un terzo anno di crescita”. Lo afferma Renato Roca, country manager Italia di Findus, a margine dell’evento organizzato dall’azienda per celebrare i 60 anni del suo Minestrone.

In merito alla possibilità di approvvigionarsi di verdure provenienti da altri mercati, alla luce degli accordi portati avanti dall’Unione europea con India e Mercosur, Roca spiega che Findus “ricerca le verdure che diano le migliori garanzie di qualità e di approvvigionamento. Laddove possibile, preferiamo sempre le verdure italiane: il nostro minestrone ha 15 verdure italiane, gli spinaci provengono dall'Agro Pontino, alle spalle della nostra fabbrica, e dalla Capitanata di Puglia, i Pisellini Primavera sono per un terzo italiani e vengono delle Marche”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
surgelato crescita mercato italiano verdure italiane
Vedi anche
Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast
News to go
Ecco i 'giorni della merla', i più freddi dell'anno
Dogane Ue, Freni: "Roma candidatura forte per Euca"
Dogane Ue, Gualtieri: "Roma fortissima nel merito"
News to go
Franco svizzero vola ai massimi da oltre 10 anni
News to go
Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato
News to go
Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza