Imprese: Ross (Bologna Business School), 'investire in economia reale è atto di ottimismo'

"Siamo troppo autocritici e solo gli ottimisti cambiano il mondo. Dal punto di vista della crescita del Pil, negli ultimi trent'anni siamo stati al 182esimo posto tra 196 Paesi sovrani nel mondo, in gran parte perché mancavano gli investimenti. Investire nell'economia reale è un atto di ottimismo. Questo non è quindi un momento in cui essere congelati per paura ma, di fronte a tutti questi cambiamenti tecnologici ed economici, dobbiamo cavalcare queste ondate". Così Alec Ross, professore alla Bologna Business School, all'evento "Forum della distribuzione moderna 2025. Il retail nell'economia del Paese: mercati, tecnologia e società", organizzato a Milano da Federdistribuzione - Le aziende della distribuzione moderna.