Imprese: Russo (Vanda), 'concetti del metodo Merenda ci rispecchiano'

"Normalmente ci basavamo sul contatto diretto con il medico, un sistema che non potevamo seguire nel periodo della pandemia. La ricerca di un nuovo percorso ci ha portati al Metodo Merenda: nei video di Frank che abbiamo visto abbiamo ritrovato concetti nei quali ci rispecchiavamo come realtà aziendale". Sono le dichiarazioni di Roberta Russo, Founder Vanda, partecipando alla prima edizione del Metodo Merenda Business Awards 2026, l'evento nazionale dedicato alla valorizzazione, alla formazione e alla crescita strategica delle Piccole e Medie Imprese italiane, svoltosi a Palazzo Mezzanotte a Milano.