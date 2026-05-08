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Imprese, Russo (Vanda Omeopatici): "Fatturato, clienti e personale in aumento con metodo Merenda"

Roberta Russo - (Foto Adnkronos)
Roberta Russo - (Foto Adnkronos)
08 maggio 2026 | 18.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Grazie a questo percorso abbiamo sostanzialmente rivoluzionato sia il nostro modo di fare azienda, sia nella ricerca di nuovi clienti. Abbiamo portato avanti un percorso di informazione sui prodotti diverso rispetto allo standard applicato da tutte le aziende farmaceutiche, accettando anche il rischio che potesse rivelarsi non corretto per noi. In realtà la società, già solida prima ma in una situazione stagnante, è cresciuta sia in termini di fatturato che di clienti che di personale”. E’ quanto riferito da Roberta Russo, Ceo Vanda Omeopatici, partecipando alla prima edizione del Metodo Merenda Business Awards 2026, l'evento nazionale dedicato alla valorizzazione, alla formazione e alla crescita strategica delle Piccole e Medie Imprese italiane, svoltosi a Palazzo Mezzanotte a Milano.

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“Abbiamo conosciuto il metodo Merenda durante il periodo del Covid, quando cercavamo un approccio diverso da applicare alla nostra realtà farmaceutica. Normalmente ci basavamo sul contatto diretto con il medico, un sistema che non potevamo seguire nel periodo della pandemia. La ricerca di un nuovo percorso ci ha portati al Metodo Merenda: nei video di Frank che abbiamo visto abbiamo ritrovato concetti nei quali ci rispecchiavamo come realtà aziendale", sottolinea.

"Abbiamo quindi seguito tutti i corsi online trasmessi durante quel periodo e, successivamente, abbiamo seguito tutto quello che loro hanno proposto perché in ogni corso trovavamo almeno un elemento utile da poter applicare e che avesse un impatto diretto quasi immediato - spiega - L'evento a cui stiamo partecipando è diverso dai soliti che frequentiamo tramite il metodo Merenda e lo trovo un'iniziativa molto interessante. Spero che venga riproposto anche negli anni prossimi e che possano partecipare anche tanti altri studenti del metodo”, conclude.

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Imprese fatturato clienti personale azienda farmaceutica
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