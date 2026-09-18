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Imprese, Sotira (Associso): "Cybersecurity è gioco che si vince in squadra"

Nicola Sotira, vicepresidente Associso - (Adnkronos)
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18 settembre 2026 | 17.09
Redazione Adnkronos
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“L'idea di fare un incontro annuale, come il Ciso Meetup 2026, è un'occasione importante per scambiare idee, portando contributi formativi, riguardanti anche l’innovazione. Il tema della cybersecurity è un gioco che si vince in squadra, quindi era importante per noi organizzare un evento fisico, oltre a quelli che organizziamo online”. Così Nicola Sotira, vicepresidente Associso, intervenendo al Ciso Meetup 2026, una giornata di confronto tra istituzioni e chief information security officer per la resilienza cibernetica del Sistema Paese, svoltosi presso Casa dell'Aviatore a Roma.

“Associso nasce per creare questa community. Si tratta di un'associazione di categoria per riconoscere il valore del Ciso, che, anzitutto, per noi significa portare valore in azienda, avendo know how e riuscendo a esprimere le competenze in diverse aree - spiega Sotira - Questo è ciò che si propone l'Associazione nel supportare i Ciso che ci sono già oggi, ma soprattutto anche quelli che vogliono aspirare a diventarlo”.

“All’interno degli scenari geopolitici attuali, la figura del Ciso e la cybersicurezza sono aspetti rilevanti per tutte le aziende e in tutti i settori”, conclude Sotira.

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cybersecurity Ciso Meetup 2026 Associazione di categoria
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