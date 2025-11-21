Imprese: Tonelli (Cern), 'ai permette simulazione nuovi materiali prima ancora di produrli'

"Oggi abbiamo strumenti come l'intelligenza artificiale, che ci permette di fare simulazioni di nuovi materiali prima ancora di produrli e guadagnare così un'enorme quantità di tempo, scartando le soluzioni poco promettenti e concentrando, invece, gli esperimenti materiali e fisici su quelle che, sulla base delle simulazioni, si presentano come le soluzioni più significative". A dirlo Guido Tonelli, Fisico Cern, all'evento organizzato da Conai, in collaborazione con il Corriere della Sera, presso la Borsa di Milano, dal titolo 'Il futuro della sostenibilità tra sfide emergenti e transizione competitiva'.