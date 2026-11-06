circle x black
Cerca nel sito
 

Imprese, Trentin (Veolia Italia): "Sostenibilità ha grande impatto su sicurezza energetica"

Segui Adnkronos su Google
06 novembre 2026 | 16.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Credo che la sostenibilità abbia un grande impatto sulla sicurezza. Quando parliamo di sostenibilità e transizione energetica parliamo in realtà di sicurezza energetica, sicurezza che deriva dalla certezza di avere la necessaria energia, quindi produzione, non solo centralizzata, ma anche locale, utilizzata al meglio, essendo anche il più efficiente possibile nell'utilizzo della risorsa che abbiamo disponibile, che abbiamo scoperto non essere infinita e sempre disponibile". Lo ha detto Emanuela Trentin, amministratrice delegata Veolia Italia, in occasione della prima giornata di lavori del Festival dell'Impresa 2026, in svolgimento dal 6 all'8 novembre a Bergamo e promosso da ItalyPost con Confindustria Bergamo tra i promotori.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Decreto bollette, slitta ancora approvazione
Cecchettin, studenti 'fanno rumore' per Giulia alla prima del film 'Se domani non torno' - Video
Dall'euforia post-elettorale al sell off del Nasdaq: Wall Street cambia scenario e la Silicon Valley finisce sotto pressione
Cane intrappolato per 20 ore in una grotta a Latina, il video del salvataggio
Caso Ramy, il papà: "Voglio solo giustizia e verità per mio figlio" - Video
Spaccio nei boschi armati di kalashnikov, il blitz in Lombardia - Video
News to go
Scioperi novembre 2026, le date: calendario
Fine Vita, Zaia: "Governo impugna legge Veneto, ne serve una Nazionale" - Video
Eicma, premier Giorgia Meloni arrivata a Milano in visita all'evento - Video
Bonus mobili ed elettrodomestici, le novità del 2027: cosa cambia - Video
News to go
Maltempo e piogge intense, il meteo
Omicidio di Villa Pamphili, il legale di parte civile: "Ergastolo Kaufmann è piccolo conforto" - video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza