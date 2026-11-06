Imprese, Trentin (Veolia Italia): "Sostenibilità ha grande impatto su sicurezza energetica"

"Credo che la sostenibilità abbia un grande impatto sulla sicurezza. Quando parliamo di sostenibilità e transizione energetica parliamo in realtà di sicurezza energetica, sicurezza che deriva dalla certezza di avere la necessaria energia, quindi produzione, non solo centralizzata, ma anche locale, utilizzata al meglio, essendo anche il più efficiente possibile nell'utilizzo della risorsa che abbiamo disponibile, che abbiamo scoperto non essere infinita e sempre disponibile". Lo ha detto Emanuela Trentin, amministratrice delegata Veolia Italia, in occasione della prima giornata di lavori del Festival dell'Impresa 2026, in svolgimento dal 6 all'8 novembre a Bergamo e promosso da ItalyPost con Confindustria Bergamo tra i promotori.