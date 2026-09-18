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Imprese: vicemin. Valentini, 'in cyber sicurezza figura Ciso fondamentale'

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18 settembre 2026 | 17.07
Redazione Adnkronos
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"Più che parlare si tratta di attuare la cyber sicurezza, che però non rimane all'interno dei dicasteri. È un qualcosa che pervade tutte le nostre attività, da quelle economiche a quelle personali. Abbiamo visto e sentito gli esempi di questo nel corso dell'evento. La figura del Ciso è fondamentale anche perché serve per dare una veste fisica e una responsabilità a quelle che talvolta sembrano dei temi molto generali. All'interno del ministero ci occupiamo delle telecomunicazioni, quindi un aspetto fondamentale in questo settore e ci occupiamo anche di fornire incentivi per l'innovazione tecnologica nel settore, sia del cloud che dell'innovazione tecnologica vera e propria, sempre tenendo in considerazione la sicurezza". Così Valentino Valentini, Viceministro delle Imprese e Made in Italy, nel corso del Ciso Meetup 2026, una giornata di confronto tra istituzioni e chief information security officer per la resilienza cibernetica del Sistema Paese, svoltosi presso Casa dell'Aviatore a Roma.

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