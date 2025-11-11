circle x black
Inail: "Serve un grande patto tra istituzioni, imprese e parti sociali per la sicurezza"

11 novembre 2025 | 08.23
Redazione Adnkronos
"Serve un grande patto interistituzionale tra istituzioni pubbliche, sistema delle imprese e parti sociali, perché la sicurezza non è un tema divisivo ma riguarda tutti noi" ha dichiarato Ester Rotoli, direttrice centrale Prevenzione Inail, in occasione dell'inaugurazione di SI.IN.PRE.SA., la campagna itinerante dell'Istituto dedicata a sicurezza, informazione, prevenzione e salute. "Con questo progetto – ha aggiunto – vogliamo portare i servizi verso le persone, sviluppare formazione e assistenza concreta, avvicinando sempre di più il mondo delle imprese e dei lavoratori a ciò che l'Inail può offrire. È un percorso di dialogo e consapevolezza sui fabbisogni reali dei territori". Rotoli ha inoltre ricordato che nei primi nove mesi del 2025 si sono registrati oltre 12 mila infortuni sul lavoro, in calo rispetto ai 16 mila del 2024: "Un dato positivo, ma che deve spingerci a continuare a comunicare, formare e sostenere chi investe in sicurezza e prevenzione".

