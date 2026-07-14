Inaugurazione del centro INAIL a Cagliari: un passo decisivo per l'assistenza di prossimità e la sicurezza sul lavoro in Sardegna

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elvira Calderone, ha presenziato all'apertura del decimo punto di assistenza INAIL a Cagliari, definendolo un traguardo determinante per la Sardegna. La nuova struttura permetterà ai cittadini sardi infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali di ricevere cure e riabilitazione da specialisti altamente qualificati direttamente sul proprio territorio, senza dover affrontare lunghi spostamenti. Questo centro si inserisce in un programma di potenziamento dell'assistenza territoriale dell'istituto – ispirato all'eccellenza del Centro Protesi di Vigorso di Budrio – con l'obiettivo fondamentale di favorire l'inclusione sociale e il successivo reinserimento lavorativo dei pazienti.