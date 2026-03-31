Inflazione Eurozona schizza al +2,5% in marzo, energia spinge rincari

L'aumento dei prezzi è inferiore alle attese del mercato, ma a febbraio era sotto il 2%, all'1,9%.

L'inflazione annua nell'Eurozona è salita al 2,5% in marzo, in netto rialzo rispetto all'1,9% di febbraio, secondo la stima flash di Eurostat. L'aumento dei prezzi al consumo è inferiore a quello previsto dal consensus, la media delle stime degli analisti.

E' l'effetto dell'attacco sferrato da Israele e Usa contro l'Iran, che ha provocato la chiusura dello Stretto di Hormuz e un'impennata dei prezzi del gas e del petrolio: tra le varie componenti a trainare i rincari è l'energia, che ha registrato un aumento del 4,9%, a fronte di un calo del 3,1% in febbraio, prima dell'attacco. Seguono i servizi (+3,2% contro il +3,4% di febbraio), cibo, alcol e tabacchi (+2,4% da +2,5%) e beni industriali non energetici (+0,5% da +0,7%).

L'inflazione core, depurata da energia, cibo, alcol e tabacchi (le componenti più volatili) è calata al 2,3%, dal 2,4% di febbraio, segno che i rincari non hanno ancora pienamente dispiegato i loro effetti nel resto dell'economia. Anche in questo caso l'aumento dei prezzi è inferiore alle attese del mercato.