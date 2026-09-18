Informazione, Latella: "Abbiamo molto da imparare dai giovani comunicatori"

"Chi ha cominciato un po' di anni fa a lavorare nel giornalismo, e dunque anche nella comunicazione, ha molto da imparare dai giovani e, soprattutto, ha necessità di essere sempre in contatto con loro. Per me è bellissimo ricevere un premio da chi si occupa di valorizzare i Giovani Comunicatori". Sono le parole di Maria Latella, giornalista, conduttrice e autrice, a cui l'International Corporate Communication Hub - Icch ha conferito il Premio Speciale Storytelling nell'ambito della cerimonia di conferimento del "9° Premio Giovani Comunicatori Icch", svoltasi a Milano presso il Centro Svizzero.