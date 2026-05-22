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Infortuni, Fiori (Inail): "Da apnea notturna cattivo riposo e incidenti stradali"

Il direttore dell'Istituto al Festival del lavoro, da ricerca con La Sapienza dati preoccupanti

Marcello Fiori - (Foto dal sito del Festival del Lavoro)
Marcello Fiori - (Foto dal sito del Festival del Lavoro)
22 maggio 2026 | 17.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Quello dell'apnea notturna e del sonno non buono è un tema serio perché in realtà è un elemento di distrazione del quale a volte siamo inconsapevoli. È uno degli elementi che abbiamo visto sull'incidentalità legata anche al movimento casa-lavoro, lavoro-casa, è legato proprio alla cattiva respirazione. Se non si riposa bene non si ha un livello giusto di attenzione. E oltre agli altri elementi di distrazione, tipicamente i cellulari, la mancata attenzione legata al cattivo riposo è fondamentale. Abbiamo sviluppato con l'Università La Sapienza una ricerca che finalizza proprio a capire la relazione tra le apnee notturne e il livello di incidenti stradali e stanno emergendo dei dati preoccupanti. Quindi il controllo del sonno, il controllo del riposo e anche della buona respirazione è un elemento di prevenzione rispetto anche agli incidenti stradali". Lo ha detto il direttore dell'Inail, Marcello Fiori, conversando con l'Adnkronos a margine del Festival del lavoro, la manifestazione dei consulenti del lavoro in corso alla Nuvola dell'Eur a Roma.

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apnea notturna sonno incidenti stradali prevenzione
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