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Infrastrutture: Cozzoli (Ads), 'ai anticipa e previene rischi autostradali'

19 marzo 2026 | 18.42
Redazione Adnkronos
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"Autostrade dello Stato oggi scende in campo per promuovere l'innovazione al servizio della sicurezza: vogliamo concretamente dimostrare che tecnologia e infrastrutture possono operare insieme al meglio per migliorare la sicurezza delle nostre autostrade. L'intelligenza artificiale consente non solo di gestire un rischio, ma anche di anticiparlo e prevenirlo". Sono le parole di Vito Cozzoli, Amministratore Delegato di Autostrade dello Stato, in occasione dell'evento 'Sicurezza e innovazione delle infrastrutture: verifica del sistema ai avanzato per il riconoscimento degli incendi nelle autostrade con intervento dei vigili del fuoco', promosso da Autostrade dello Stato e Concessioni Autostradali Venete – CAV presso la propria sede a Marghera, Venezia.

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