I governatori di Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna lanciano un patto del Nordest per le infrastrutture, i trasporti e le grandi opere, contro i campanilismi territoriali. Ne hanno parlato durante il Forum infrastrutture Nordest che si è tenuto nella sede del Senato di piazza della Minerva, a Roma. Un appuntamento che ha ricordato quanto sia grande l'opportunità del completamento del Brennero e quanto per sfruttarla sia necessario fare sistema integrando le infrastrutture.

“In una competizione globale nessun territorio vince da solo", ha dichiarato Alberto Stefani, presidente della Regione del Veneto. "Il Veneto, cerniera tra Italia ed Europa, deve fare sistema, integrando strade, ferrovie, porti e aeroporti e rafforzando la collaborazione tra Regioni, Governo, gestori e imprese. Le priorità sono chiare: Alta velocità fino a Padova, messa in sicurezza della Romea, potenziamento del corridoio del Brennero almeno fino a Verona, concessione in house della Brescia-Padova, che rappresenta anche una scelta di autonomia territoriale. La Regione sarà in prima linea”.

"Il completamento del Brennero rappresenta un'opportunità strategica per tutto il Nordest e per il sistema Paese, ma perché questa prospettiva si traduca in crescita e competitività è necessario accompagnarla con il potenziamento delle infrastrutture di collegamento", ha detto Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per la quale "sono prioritari il rafforzamento della rete ferroviaria, a partire dalla direttrice Venezia-Trieste, l'incremento della capacità di trasporto e il miglioramento dei collegamenti con i principali mercati nazionali ed europei".

Parallelamente, continua Fedriga, "dobbiamo sostenere lo sviluppo della logistica portuale e dell'intermodalità, valorizzando la crescente vocazione del porto di Trieste verso le autostrade del mare. È una sfida che richiede una visione condivisa tra Regioni, Governo e gestori delle infrastrutture, perché le opere strategiche per il Nordest sono un investimento sulla competitività dell'intero sistema economico nazionale".

“Come Emilia-Romagna", ha detto il presidente Michele De Pascale, "siamo grati di essere stati coinvolti in un’iniziativa che riconosce il ruolo strategico della nostra regione come snodo centrale nei collegamenti tra il Nord e il Centro Italia e dotata di infrastrutture fondamentali per il Paese. Dobbiamo rafforzare la capacità delle nostre Regioni di rappresentare le proprie esigenze nelle strategie nazionali, è necessario costruire un accordo d’area che valorizzi tutte le infrastrutture: dalla rete autostradale, con lo sblocco della partita della A22 dopo gli accordi sul nodo di Bologna e sulla A13, al potenziamento dell’alta velocità e del trasporto ferroviario delle merci, perché trasferire sempre più merci su ferro è una priorità per il Nord-Est".

Altrettanto strategica, dice De Pascale, "è la portualità: le nostre tre Regioni devono darsi una strategia comune per valorizzare il sistema portuale, valorizzando il rapporto con i territori e rafforzando la collaborazione fra le tre autorità portuali, che rappresentano un presidio strategico per il territorio. Per questo siamo contrari a una riforma nazionale che sottragga competenze ai territori per centralizzarle. È un lavoro di squadra che abbiamo già avviato, ad esempio con una prima proposta condivisa sulle materie prime critiche, e che possiamo estendere a tanti altri dossier”.