Innovazione, al Ces 2026 presentato Saudi Makes Future

Il Ces 2026 di Las Vegas ha ospitato la prima presentazione ufficiale internazionale di Saudi Makes Future (in programma a Riyadh dal 14 al 16 dicembre 2026), rappresentando una tappa chiave nello sviluppo globale del progetto e confermandone il posizionamento all’intersezione tra Intelligenza Artificiale, business, formazione e investimenti. Come ricorda una nota, 'Saudi Makes Future' nasce da una partnership strategica tra Search On Media Group, WMF - We Make Future e PNG Saudi, che unisce competenze complementari con l’obiettivo di contribuire alla crescita di un ecosistema globale dell’Intelligenza Artificiale, in linea con gli obiettivi della Saudi Vision 2030. Nella presentazione al CES, Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore di WMF – We Make Future, ha illustrato la visione alla base della manifestazione che si svolgerà a Riyadh dal 14 al 16 dicembre 2026 presso il Riyadh International Convention & Exhibition Center. “Saudi Makes Future rappresenta una nuova fase di cooperazione globale sull’Intelligenza Artificiale e sull’innovazione,” ha dichiarato Lombardo. “È pensato per connettere ecosistemi di innovazione diversi, accelerando opportunità di sviluppo, investimento e crescita per aziende e startup di tutto il mondo.”

Nasser bin Saeed Al-Hajri, membro del Saudi International Council for Business and Investment e Presidente del Consiglio di Amministrazione di PNG, ha quindi sottolineato il valore strategico dell’iniziativa: "L’Arabia Saudita non si limita a ospitare una fiera globale: sta contribuendo a plasmare il futuro dell’innovazione e degli investimenti. Saudi Makes Future metterà in connessione menti brillanti e opportunità concrete, riflettendo la Vision 2030 del Regno e il suo ruolo crescente come hub globale per tecnologia e sviluppo imprenditoriale".

Saudi Makes Future si fonda sulla visione consolidata e sull’esperienza di WMF – We Make Future, adottandone la storica architettura tematica e reinterpretandola in modo coerente attraverso un forte focus sull’Intelligenza Artificiale. L’evento si articola in 14 settori strategici, elemento già distintivo del format WMF, che Saudi Makes Future applica all’ambito AI per raccontare l’impatto trasformativo dell’Intelligenza Artificiale su business, società e industria. Dalle smart cities alla sanità, dall’energia all’agritech, dal fintech all’education, fino alla creatività digitale e all’open innovation, Saudi Makes Future presenta l’AI non solo come tecnologia, ma come motore fondante di un ecosistema intelligente, sostenibile e interconnesso.

Saudi Makes Future ospiterà una exhibition internazionale di alto livello, con espositori e sponsor provenienti da tutto il mondo. Accanto all’area espositiva, l’evento proporrà un palco principale che vedrà la partecipazione di leader delle principali aziende tecnologiche globali, esperti di AI, innovatori e decision maker, attraverso talk di visione, roundtable internazionali e momenti di premiazione. L’esperienza sarà completata da quattro palchi tematici, pensati per favorire il dialogo tra imprenditori, investitori, startup e istituzioni, con focus su presentazioni di prodotto, progetti AI-driven, scenari di mercato e opportunità di investimento.

Durante la presentazione al CES è stato inoltre annunciato il lancio della più grande Startup Competition internazionale dedicata all’Intelligenza Artificiale, la cui finale si svolgerà sul palco principale di Saudi Makes Future. La competizione porterà a Riyadh una selezione dei progetti imprenditoriali AI-driven più promettenti a livello globale, offrendo una panoramica concreta delle tecnologie destinate a trasformare i mercati internazionali nei prossimi anni. Nel corso del CES 2026 sono state inoltre selezionate da WMF tre startup innovative – Volumio, Aida Innovazione e Intelligearth – che voleranno a Riyadh per partecipare a Saudi Makes Future e cogliere direttamente le opportunità di business, networking e sviluppo offerte dall’evento.

Saudi Makes Future sarà gratuito previa registrazione obbligatoria e si propone come appuntamento di riferimento per aziende, innovatori e stakeholder interessati a rafforzare la propria presenza e a sviluppare nuove opportunità nel Medio Oriente attraverso l’Intelligenza Artificiale e le tecnologie avanzate. Sono inoltre disponibili opportunità di collaborazione per le aziende interessate a entrare in relazione con WMF – We Make Future e Saudi Makes Future.