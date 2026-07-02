Innovazione e comunità, torna Cresco Award Città Sostenibili

Fondazione Sodalitas, con il patrocinio di Anci e insieme alle imprese associate partner impegnate nella sostenibilità, lancia il bando dell’undicesima edizione di 'Cresco Award Città Sostenibili', il riconoscimento che valorizza l’impegno degli enti locali italiani nella costruzione di comunità più inclusive, resilienti e sostenibili, in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sdgs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Promosso da Fondazione Sodalitas sin dal 2016, nelle prime dieci edizioni il concorso ha coinvolto 901 enti, con la candidatura di 1.187 progetti, contribuendo a diffondere esperienze innovative e replicabili sui territori. La partecipazione è aperta a Comuni, Province, Città Metropolitane, Unioni e Raggruppamenti di Comuni e Comunità Montane, che potranno candidare uno o più progetti già realizzati, recentemente conclusi o in fase avanzata di sviluppo, riconducibili a uno o più dei 17 Sdgs dell’Agenda 2030.

Tutti i progetti presentati entreranno a far parte di Mondo Cresco - Biblioteca Cresco, la piattaforma digitale che raccoglie e diffonde le migliori esperienze di sostenibilità territoriale, favorendo la condivisione di modelli e soluzioni tra le amministrazioni locali.

Anche nel 2026, accanto ai riconoscimenti assegnati da Fondazione Sodalitas nelle diverse classi demografiche, saranno conferiti i Premi Impresa promossi dalle aziende partner dell’iniziativa. I premi valorizzeranno progetti dedicati a temi quali biodiversità, mobilità sostenibile, inclusione sociale, innovazione digitale, intelligenza artificiale applicata ai servizi pubblici, resilienza climatica, gestione sostenibile delle risorse idriche, educazione e sviluppo delle comunità locali. Quest’anno le aziende partner dell’iniziativa sono: Alstom, Altea Federation, Aragorn, Bureau Veritas Italia, Cellnex, Certiquality, Confida, Consulnet, Dab Sistemi Integrati Effai, FedEx, Intesa Sanpaolo, Kpmg, Let’s Donation, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Sias, STMicroelectronics, Ubs, Wise Engineering.

Le candidature potranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma Idea360 fino al 30 settembre 2026. I progetti saranno valutati da commissioni di esperti indipendenti e da una Giuria composta da rappresentanti di Anci, Assolombarda, Centro Interdisciplinare sulla Sostenibilità e il Clima della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Politecnico di Milano, Sda Bocconi, Università Bocconi e Università degli Studi di Milano. La Giuria sarà presieduta dalla Rettrice del Politecnico di Milano.

“Con l’edizione 2026 il Cresco Award entra nella fase più importante del percorso verso il 2030. Gli enti locali sono protagonisti della transizione sostenibile e svolgono un ruolo determinante nel trasformare gli obiettivi globali in risultati concreti per cittadini e comunità. Valorizzare e diffondere le loro esperienze significa accelerare il cambiamento e rafforzare la capacità dei territori di affrontare le sfide del futuro”, dichiara Giorgio Germani, consigliere delegato di Fondazione Sodalitas.